Le ministère de la Jeunesse et des Sports est en train d’achever les procédures de résiliation du contrat avec l’entreprise tunisienne chargée de la rénovation du stade olympique d’El Menzah, a indiqué Noufel Belhaj Rhouma, directeur des constructions et de l’équipement à la Direction générale des Services Communs, au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable souligne que la réalisation du projet sera confiée à une entreprise étrangère, ajoutant qu’il existe déjà une offre d’une entreprise chinoise spécialisée dans les constructions sportives.

Rhouma a ajouté que l’entreprise avec laquelle le contrat sera signé est tenue de respecter la réglementation et les lois sur les marchés publics ainsi que la législation tunisienne relative aux mécanismes de financement.

Le directeur des constructions et de l’équipement a estimé que les travaux de rénovation du stade d’El Menzah devraient reprendre dans cinq ou six mois, précisant que le délai d’exécution restant est estimé à 365 jours ouvrables.

Lors d’une visite au chantier du Stade olympique de Menzah, en novembre dernier, le président de la République, Kais Saied, avait critiqué la lenteur de l’avancement des travaux, dénoncant le manque de coordination entre les composantes du projet et la non conformité de certains matériaux de construction au cahier des charges. Le Chef de l’Etat avait souligné que les retards accumulés étaient “inacceptables” appelant à la nécessité d’achever les travaux conformément aux normes de sécurité.

Initiés le 10 juin 2022, les travaux de rénovation du stade sont programmés pour s’achever en novembre 2024, avec un budget total de 100 millions de dinars. Le projet inclut la modernisation des gradins, le renforcement de la structure portante, ainsi que la rénovation des vestiaires, de la tribune de presse, de la tribune d’honneur, du tableau d’affichage et du système d’éclairage. Cependant, jusqu’à présent, l’état d’avancement n’a pas dépassé les 20%.

La création du Stade olympique d’El Menzeh remonte à 1967, à l’occasion de l’organisation par la Tunisie des Jeux Méditerranéens. Depuis, il a accueilli de nombreux autres événements sportifs internationaux, notamment la première édition de la Coupe du Monde de la Jeunesse en 1977 et la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations en 1994 et 2004, en plus de quelques matches des Jeux méditerranéens de Tunis-2001.