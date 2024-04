Une terre domaniale agricole située dans la délégation de Bouargoub, dans le gouvernorat de Nabeul, exploitée par la société de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA)”Chaker”, sur une superficie de 354 hectares a été récupérée, mardi, par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des Affaires foncières.

Cette propriété comprenait des plantations d’agrumes, d’amandiers, d’oliviers, de vignes, en plus d’infrastructures hydrauliques et d’un ensemble de bâtiments, a fait savoir le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières dans un communiqué.

Cette opération de récupération a été effectuée suite à une décision d’évacuation émise par la gouverneure de la région, après que la société ait refusé de restituer la propriété à la fin du contrat. La parcelle en question a été récupérée et remise à l’Unité de Gestion des Terres domaniales Récupérées de Nabeul 1, relevant de l’Office des Terres Domaniales (OTD) pour une gestion temporaire, en attendant sa réaffectation.