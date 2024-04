Une soirée cinématographique autour du thème de la migration avec des courts-métrages issus du projet “10 Regards sur la migration” venant de différents pays africains et pour la plupart inédits en Tunisie, est prévue à Cinémadart le jeudi 4 avril à 21h00.

Organisée à l’initiative de la Fondation Rosa Luxemburg, bureau Afrique du Nord, cette rencontre cinématographique s’inscrit dans le cadre de “10 views on migration”, un projet de courts-métrages documentaires réalisés par des cinéastes africains qui ambitionne de contribuer à susciter des regards de « l’intérieur » sur la migration et de démultiplier les perspectives sur une question politique au centre de tous les débats contemporains. En impliquant des cinéastes de la région, l’accent a été mis sur la migration Sud-Sud, phénomène rarement abordé par le cinéma documentaire.

Le programme de projections prévoit neuf films de neuf pays : Algérie, Djibouti, Gambie, Tunisie, Mali, Sénégal, Egypte, Afrique du Sud et Cameroun. Après la projection, les films resteront disponibles au Cinémadart juqu’au 19 avril prochain, où les cinéphiles auront l’occasion de les visionner tranquillement et à leur rythme sur des tablettes.

La soirée sera également l’occasion d’inaugurer l’exposition « 10 views on Migration » qui présente différents points de vue de jeunes cinéastes africain-e-s sur la migration à l’intérieur et à l’extérieur du continent. L’accent est mis, selon la note de présentation du projet, sur des perspectives et des expériences qui apparaissent rarement dans le mainstream des reportages internationaux, comme les dimensions de la migration au sein de l’Afrique ou encore la capacité d’action et la créativité des migrants.