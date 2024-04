Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring, réuni le mardi 29 mars 2024, a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2023 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2023.

Les états financiers individuels font apparaître un résultat net de 24 314 809 DT en augmentation de 46,57% par rapport à 2022.

Les états financiers consolidés font apparaître un résultat net de 28 217 472 DT en augmentation de 36,27% par rapport à 2022.