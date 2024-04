Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger Nabil Ammar a présidé, lundi, en présence du Secrétaire d’État et des cadres du département, deux visioconférences avec les Chefs de Missions Diplomatiques accrédités en Asie et en Amérique du Sud.

Les réunion était une opportunité pour passer en revue l’activité du Ministère et l’action gouvernementale et par la même, échanger les informations sur le développement des relations bilatérales et la coopération multilatérale, lit-on dans un communiqué .

A cette occasion, le ministre a appelé les missions tunisiennes à poursuivre les initiatives et à intensifier les actions et les contacts à tous les niveaux pour promouvoir les positions de la Tunisie sur diverses questions, jugeant indispensable de consolider les relations historiques avec ses partenaires en Asie et en Amérique du Sud.

Le ministre a également appelé à diversifier les partenariats et les perspectives, en particulier avec les économies émergentes au sein des espaces asiatique et sud-américain.

Les deux réunions ont aussi permis de réaffirmer l’importance de poursuivre les efforts pour améliorer les services consulaires, protéger les intérêts des Tunisiens à l’étranger, défendre leurs droits, renforcer les liens avec les compétences tunisiennes et les encourager à soutenir les efforts de notre pays dans la réalisation des objectifs nationaux.