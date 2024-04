Lundi 1er avril 2024 – Préparez-vous à une journée nuageuse en Tunisie ! L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec des nuages plus denses l’après-midi à l’extrême nord-ouest. Des pluies éparses sont également possibles dans cette zone.

Le vent souffle fort :

Le vent sera de secteur nord sur le nord et le centre, et de secteur sud au secteur est vers le sud. Il sera relativement fort à fort près des côtes et au sud, où il pourrait soulever des tourbillons de sable. Ailleurs, le vent sera modéré à relativement fort.

Mer agitée à très agitée :

La mer sera très agitée dans le nord et houleuse à très agitée dans le reste des côtes. Soyez prudents si vous avez prévu des activités nautiques.

Températures en hausse :

Les températures maximales oscilleront entre 20 et 26 degrés dans le nord, dans les régions du centre est et sur les hauteurs. Elles atteindront 29 à 36 degrés dans le reste du pays.