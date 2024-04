Quatre musiciens tunisiens aux parcours différents se réunissent autour de “Yusur Entre Mares” (Joussour Bayn El Bihar), une performance musicale à Dar Lasram, et ce dans le cadre du Festival Tarnimet à la Rachidia.

Organisée en collaboration avec l’ambassade d’Espagne en Tunisie et l’Institut Cervantes, la soirée sera marquée par la participation de la chanteuse Mariem Bettouhami.

“Yusur Entre Mares” est une fusion de piano, du luth tunisien (Oud), de la guitare espagnole et des percussions traditionnelles tunisiennes. Autour de cette synergie instrumentale, est né un projet musical qui transcende les frontières géographiques et culturelles en unissant des sonorités de la Tunisie, de l’Espagne et de l’Amérique Latine, pour tisser la trame commune de ces trois cultures.

Dans ce voyage musical métissé, le concert allie le malouf tunisien, dans des compositions de Zied Mehdi, et des morceaux emblématiques espagnols et latino américains puisant entre autres dans l’oeuvre du pianiste et compositeur espagnol Isaac Albeniz, ainsi que dans les musiques de Cuba, du Mexique, d’Argentine et du Brésil.

Le quatuor est formé d’Ikbal Hamzaoui au piano, Zied Mehdi au luth (Oud), Samy Dallali à la guitare classique et Mohamed Abdelkader Haj Kacem aux percussions.