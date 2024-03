Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration, et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a appelé, mercredi, les chefs d’un certain nombre de missions diplomatiques à poursuivre les initiatives et à renforcer les mobilisations aux niveaux diplomatiques et médiatiques dans les pays d’accréditation et au sein des organisations régionales et internationales, afin de mettre en exergue la pertinence des positions de la Tunisie à l’égard des diverses questions.

Présidant, la réunion périodique, en visioconférence, Ammar, a souligné “les constantes de la diplomatie tunisienne, notamment, pour ce qui est de la souveraineté décisionnelle de la Tunisie, la défense de la souveraineté nationale, le renforcement des relations avec les partenaires, et ce, dans le cadre du respect mutuel, de la non-ingérence et du traitement d’égal à égal, lit-on dans un communiqué publié, mercredi soir, par le département des affaires étrangères.

La réunion a porté également sur le travail à mettre en œuvre avec les partenaires de la Tunisie, en vue de répondre aux défis mondiaux, en l’occurrence, la migration, les changements climatiques et la lutte contre ses impacts.

Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l’importance de veiller davantage à protéger les intérêts des Tunisiens à l’étranger, de défendre leurs droits et d’entrevoir les solutions adéquates à même de faciliter leurs conditions de séjour dans les pays étrangers.

La réunion périodique avec les chefs des missions diplomatiques et permanentes, a été l’occasion d’échanger les derniers développements relatifs aux activités du ministère des Affaires étrangères, à l’action gouvernementale ainsi que sur le développement des relations bilatérales et la coopération multilatérale avec les partenaires de la Tunisie.

Ont pris part à cette réunion, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères, ainsi que des cadres dudit département.