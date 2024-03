Le programme ADAPT, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), annonce le lancement de la deuxième phase du dispositif de soutien financier du Fonds d’Appui ADAPT Invest. Cette phase vise à encourager et à promouvoir les investissements privés engagés dans le développement durable des secteurs de l’agriculture et de la pêche en Tunisie, soutenant ainsi une économie plus verte et inclusive.

Face aux défis croissants posés par le changement climatique et l’urgence d’une transition écologique globale, il devient impératif d’adopter des pratiques durables, notamment dans les secteurs vitaux de l’agriculture et de la pêche. Ces secteurs, essentiels pour la sécurité alimentaire et l’économie tunisiennes, sont particulièrement vulnérables aux aléas climatiques, ce qui nécessite une adaptation et une innovation constantes. Dans ce contexte, le programme ADAPT se présente comme un soutien important pour le pays. En mettant l’accent sur des méthodes de production respectueuses de l’environnement, ADAPT aspire à transformer les défis actuels en opportunités de croissance et de développement durable. Il s’agit d’une démarche stratégique visant à renforcer l’autonomie des acteurs locaux et à améliorer la compétitivité de l’agriculture et de la pêche tunisiennes sur les marchés nationaux et internationaux.

Le programme ADAPT se distingue donc par son engagement en faveur d’une agriculture et d’une pêche plus durables en Tunisie. Les projets financés devront démontrer leur contribution à la durabilité environnementale, économique, et socio-territoriale, promouvant ainsi des pratiques respectueuses de l’environnement, renforçant la sécurité alimentaire, et créant des emplois locaux attractifs, notamment pour les jeunes et les femmes. Avec un budget de 6 millions d’euros pour cette nouvelle phase, le dispositif de soutien financier du Fonds d’Appui d’ADAPT Invest entend encourager les initiatives privées qui contribuent à une transition écologique et durable des systèmes de production agroalimentaire en Tunisie. Cette approche vise à soutenir la résilience et la compétitivité

du secteur agricole et halieutique, tout en préservant l’environnement et en valorisant le patrimoine naturel et culturel tunisien.

Modalités de soumission des candidatures et informations complémentaires

Les porteurs de projets intéressés, qu’il s’agisse d’exploitations familiales, de PME, ou encore de groupements dans le secteur agricole ou de la pêche, sont invités à soumettre leurs candidatures à travers une plateforme en ligne (http://plateforme.adapt-tunisie.org/).

Un plafond de contribution de 70.000 € par projet a été fixé, permettant ainsi de soutenir un large éventail d’initiatives. Les projets éligibles bénéficieront d’une contribution sous forme de don, couvrant jusqu’à 14% du montant d’un crédit accordé par une institution financière ou de leasing. La date limite pour la soumission des propositions est fixée au 18 mars 2025 à 23h59. Les candidats intéressés peuvent trouver toutes les informations nécessaires, ainsi que les lignes directrices pour les demandeurs sur le site web du programme ADAPT www.adapt-tunisie.org.

À propos d’ADAPT

Le programme « Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie (ADAPT) », financé par l’Union Européenne avec 44,4 M d’euros et signé en 2020 jusqu’au 2028, cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental. En décembre 2022, suite à la crise russo-ukrainienne, un nouveau contrat de 24,8 M a été signé avec l’Union Européenne destiné au soutien du secteur céréalier. L’enveloppe totale du programme est aujourd’hui de 70 M d’euros.

Mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), il contribue au développement de la Tunisie avec une approche innovante, équitable et respectueuse de l’environnement, conciliant sécurité, autosuffisance alimentaire et gestion des ressources naturelles.