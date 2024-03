Le Goethe-Institut a dans un communiqué publié lundi, dévoilé une programmation où la musique est à l’honneur avec des concerts de musique classique, électronique et traditionnelle.

Au rendez-vous une programmation variée dans le cadre de la 6ème édition du festival les solistes, une initiative organisée par l’association Les Solistes en partenariat avec l’Institut Goethe, pour encourager les jeunes musiciens instrumentistes à renforcer leurs compétences et favoriser le partage musical dans la scène locale. Au programme qui se poursuit jusqu’au 29 mars, des concerts de musique classique, des master class et pour la première fois un concours de direction d’orchestre.

Deux rendez-vous sont prévus à Tunis et à Nabeul, avec un duo à cordes inédit. Entre quanoun et guitare électrique (basse), Imen Mourali et Ragueb Ouergli, inviteront à un voyage sonore le 1er avril, à 21h00, à Dar Ben Gacem, (Médina de Tunis) et le 6 avril, à 21h30, à Dar Jeelen à Nabeul. Leur performance mêle des reprises de divers genres musicaux de la musique traditionnelle tunisienne allant du Malouf à la musique folklorique, en passant par les mélodies bédouines, la Hadhra et le Stambeli.

Dans le cadre du festival « Médina des Lumières », l’artiste tunisien Don Pac (Malek Ben Halim), présentera une performance en son et lumière de son nouvel album « Fashion Weak », dans un concert live le 5 avril, à 21h30, à la Médersa Slimania, au cœur de la Médina de Tunis.

Artiste tunisien multiinstrumentiste, (percussion, batterie, basse et guitare), et également compositeur et arrangeur, il donnera à découvrir un projet de performance live solo de son album “Fashion Weak”, dont le premier EP est sorti le 7 septembre dernier. “Fashion Weak” se présente comme un voyage musical, explorant les méandres du reggae, de la cumbia, du dub, de l’afro ou encore, du hip-hop.