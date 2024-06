Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a entamé, ce vendredi, à Tunis l’élaboration du deuxième plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité “sur les femmes, la paix et la sécurité”, dans le cadre d’une série d’ateliers, dont le premier s’est tenu aujourd’hui à Tunis.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Wejdène Ben Ayed, chargée des affaires de la femme et de la famille au ministère, a fait savoir que le deuxième plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité est basé sur le traitement des conditions économiques des femmes tunisiennes, tandis que le premier plan national était essentiellement axé sur l’aspect social.

Selon la responsable, le deuxième plan devra aboutir à une série de projets et de décisions visant à renforcer l’autonomisation économique des femmes à travers la création de sources de revenus et la promotion de l’entrepreneuriat privé.

Pour sa part, Kais Romdhani, chef de cabinet de la ministre de la femme, a souligné que la rédaction et la préparation des axes de ce plan se feront à la lumière des priorités nationales et dans les meilleurs délais, dans le cadre d’une série d’ateliers et de rencontres participatives, “pour confirmer l’engagement ferme de la Tunisie, conformément à la Constitution, à appuyer les efforts visant à renforcer les acquis des femmes et à promouvoir leurs rôles et leurs conditions.

Il a, en outre, précisé que la Tunisie est confrontée aujourd’hui à des choix stratégiques nécessitant la mise en réseau de tous les partenaires, la synergie de leurs efforts et le renforcement de leurs interventions pour atteindre l’équité sociale et l’égalité des sexes et pour promouvoir davantage la contribution des femmes à la construction d’une société de paix et de sécurité.

De son côté, Dajla Gtari, sous directrice de l’égalité des chances au ministère de la femme, a souligné la nécessité de travailler, lors de l’élaboration du deuxième plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité, à surmonter les défis et les lacunes qui ont marqué la mise en œuvre du premier plan, notamment le manque de ressources humaines, la faiblesse des budgets alloués à la mise en œuvre des différents axes du plan et l’absence de mécanismes suffisants pour suivre et évaluer les réalisations.

A noter que la Tunisie a adopté, dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur “les femmes, la paix et la sécurité”, le premier plan national le 8 août 2018. Il comportait cinq axes principaux à savoir, la prévention, la protection, la participation, les secours, la consolidation de la paix et la reconstruction, et un axe de sensibilisation et de plaidoyer spécifique à la Tunisie.

La résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée par les Nations Unies en 2000, vise à renforcer le rôle des femmes dans la réalisation des conditions de paix et de sécurité dans les sociétés et à améliorer leurs conditions économiques et sociales.

Dans le cadre de cette résolution, les pays signataires sont appelés à élaborer des plans nationaux spécifiques, à renouveler en fonction de l’évolution des contextes et des situations actuelles.