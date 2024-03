L’Agence de notation Moody’s a annoncé, vendredi, la révision de la perspective de la Tunisie de “négative” à “stable” et confirme sa note souveraine en devises et en monnaie locale à Caa2.

L’agence Moody’s Ratings attribue sa décision à une réduction sensible du déficit de la balance courante par rapport à ses niveaux historiques et aux prévisions antérieures de l’agence, ce qui a soutenu le niveau des réserves de Change et permis de rembourser deux émissions internationales successives en octobre 2023 et février 2024, selon un communiqué publié par la BCT.

Moody’s Ratings, considère que la note de la Tunisie pourra être relevée, si les progrès en matière de réformes structurelles se renforcent.

L’agence de notation a, également, changé la perspective de la BCT de négative à stable, lit-on dans le communiqué publié par Moody’s.

Et de préciser que La BCT est légalement responsable des paiements de toutes les obligations du gouvernement qui sont émises pour le compte du gouvernement.

« Le changement de perspective à stable reflète l’opinion de Moody’s selon laquelle les pressions auxquelles le gouvernement tunisien est confronté n’augmenteront ou ne diminueront pas de manière significative au-delà de ce qui est compatible avec un niveau de notation Caa2, qui incorpore une probabilité de défaut non négligeable», a expliqué l’agence de notation.

Moody’s a souligné qu’une réduction significative du déficit du compte courant a soutenu la résilience de la réserve de change de la BCT, qui reste un soutien important, bien que limité, pour les prochains amortissements de la dette extérieure, comme le démontre le remboursement à partir des réserves d’un euro-obligation de 850 millions d’euros en février 2024.

Par ailleurs, l’agence de notation a indiqué que l’affirmation des notes Caa2 reflète un degré élevé d’incertitude quant aux sources de financement, compte tenu de la persistance des besoins de financements importants, notamment, un déficit budgétaire toujours élevé et un profil d’échéance de la dette difficile.

Les réserves de change s’élèvent à 7,4 milliards de dollars en février 2024 – globalement inchangées par rapport à leur niveau de janvier 2023 et équivalant à environ 3 mois et demi de couverture des importations – même après le remboursement successif de deux euro-obligations de 500 millions d’euros en octobre 2023 et de 850 millions d’euros le 17 février.

Moody’s s’attend à ce que le déficit des comptes courants se creuse pour atteindre environ 4,5 % du PIB cette année en raison de la reprise partielle des importations, ce qui restera inférieur à la moyenne de près de 8 % du PIB enregistrée entre 2011 et 2023.

A rappeler que l’Agence de notation américaine Moody’s avait annoncé, le 27 janvier 2023, la dégradation de la note souveraine de la Tunisie à long terme, en devises et en monnaie locale de Caa1 à Caa2 avec perspective négative.

Moody’s avait, également, abaissé la note de la BCT, qui est légalement responsable des paiements sur toutes les obligations du gouvernement de Caa1 à Caa 2 assortie d’une perspective négative.