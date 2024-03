Tunisian American Young Professionals honoreront le lauréat du prix Nobel Moungi Bawendi à Seattle

L’association des Jeunes Professionnels Tuniso-Américains (TAYP) est fière d’annoncer son prochain hommage au lauréat du prix Nobel Moungi Bawendi lors de sa retraite qui aura lieu à Seattle, WA le 18 mai 2024 . En 2023, Moungi Bawendi a été récompensé du prix Nobel de chimie, en reconnaissance de ses remarquables contributions au domaine. Pr. Bawendi qui est le fils du mathématicien tunisien Mohammed Salah Baouendi, incarne l’excellence tunisienne sur la scène mondiale. Il se verra décerner le Prix d’Excellence de TAYP en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles.

Mohamed Malouche, Président du Conseil d’Administration de TAYP, a exprimé l’honneur de l’organisation de reconnaître les contributions exceptionnelles de Moungi Bawendi dans le domaine de la chimie et sa représentation de l’excellence tunisienne sur la scène mondiale. “Ses réalisations sont une source d’inspiration pour nous tous, et nous sommes fiers de lui décerner le Prix d’Excellence de TAYP,” a déclaré Malouche.

La retraite annuelle très attendue est prévue pour le 18 mai 2024, au pittoresque Edmonds Waterfront Center à Seattle, WA. La retraite de cette année promet de réunir des professionnels, des leaders d’opinion et des innovateurs pour une journée de réseautage, de collaboration et d’inspiration.

La retraite aura cette année un focus sur la tech avec des panels de professionnels tunisiens leaders en big tech et comprendra des visites des campus de Google et Amazon à Seattle, offrant aux participants une occasion unique d’explorer l’innovation de première main. Cette opportunité sera ouverte à la communauté tunisienne en amérique du nord et à tous les membres de la World Alliance of Tunisian Talents (WATT).

Dr. Zied Mhirsi, Président de TAYP, et Imen Hannachi, Vice-Présidente et membre du Comité d’Organisation, ont souligné l’importance de fournir aux Tunisiens de la côte ouest des opportunités de se connecter et de mettre en valeur leurs réalisations. “La retraite de TAYP sert de plateforme pour mettre en lumière les talents et les contributions des professionnels tunisiens dans cette région dynamique,” ont-ils déclaré.

Les participants à la retraite de TAYP auront l’opportunité de connaître des success stories inspirantes et exploreront de nouvelles initiatives dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’éducation, des soins de santé, de l’informatique et de la finance / des affaires. Avec un accent sur la promotion des liens et des partenariats au sein de la communauté de la diaspora et entre les innovateurs en Tunisie et aux États-Unis, les participants peuvent s’attendre à un programme riche comprenant des conférenciers invités, des discussions en panel, des ateliers interactifs et des performances culturelles.

Les inscriptions pour la Retraite TAYP 2024 sont maintenant ouvertes, avec des réductions pour les inscriptions anticipées disponibles jusqu’au 31 mars sur www.tayp.org/tayp-retreat.

À propos de Tunisian American Young Professionals (TAYP) :

TAYP fait partie de la World Alliance of Tunisian Talents (WATT) et soutient les professionnels tuniso-américains, favorise la collaboration et promeut le leadership au sein de la diaspora tunisienne et au-delà grâce à des événements de réseautage, au développement professionnel et à des initiatives d’engagement communautaire.