Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi, après-midi, au Palais de Carthage, l’ambassadeur du Royaume de Bahreïn à Tunis, Ibrahim Mahmoud Ahmed Abdullah, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le Chef de l’Etat a saisi l’occasion pour saluer la solidité des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Royaume de Bahreïn, réaffirmant l’engagement de la Tunisie à les renforcer davantage et à les diversifier au service de l’ intérêt commun des deux peuples frères.

Cité dans un communiqué de la présidence, l’ambassadeur du royaume de Bahreïn a fait part de son estime et considération au président de la République et aux autorités tunisiennes pour le soutien et l’encadrement qu’ils lui ont apporté dans le cadre de l’exercice de sa mission en Tunisie, formant le vœu de voir les relations fraternelles se développer davantage.