Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a affirmé la ferme détermination de la Tunisie à soutenir toutes les initiatives régionales visant à réaliser l’intégration économique régionale, afin de répondre aux aspirations des peuples africains au développement et la prospérité, compte tenu des ressources humaines et naturelles abondantes que recèle le Continent.

Lors d’une soirée ramadanesque et Iftar organisés, jeudi, par le Conseil d’Affaires tuniso-africain, en l’honneur des ambassadeurs et consuls africains accrédités en Tunisie, le ministre a également rappelé l’attachement ferme de la Tunisie à la dimension africaine de sa politique étrangère.

Il a salué le rôle du Conseil dans la promotion de la coopération économique Tunisie-Afrique, lui souhaitant le succès dans l’organisation de la septième édition de la Conférence Internationale sur le Financement de l’Investissement et du Commerce en Afrique “FITA2024“, prévue les 11 et 12 juin 2024 sous le Haut patronage du Président de la République, selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère.

Nabil Ammar a indiqué que le département des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, à travers ses différentes structures et services, tient à encourager, accompagner et soutenir tous les efforts visant à promouvoir le climat des affaires et de l’investissement en Tunisie.

Il a également appelé à explorer davantage “des opportunités de coopération économique nouvelles et innovantes avec des États africains frères dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire, afin d’établir un partenariat équitable, solidaire et gagnant-gagnant”.

Le chef de la diplomatie a affirmé la volonté du ministère des Affaires étrangères à entretenir un contact permanent avec les ambassadeurs africains accrédités en Tunisie, à être à l’écoute de leurs préoccupations et suggestions et à leur assurer les meilleures conditions et faciliter leurs missions en Tunisie.