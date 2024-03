La sélection tunisienne de lutte libre a remporté sept nouvelles médailles (2 argent et 5 bronze), mercredi, lors des championnats d’Afrique senior (Dames et Messieurs) qui se déroulent actuellement à Alexandrie en Egypte.

Les deux médailles d’argent ont été décrochées par Aissa Rehimi (92 kg) et Eya Aichaoui (72 kg) et celles de bronze par Nourhène Hedhli (50 kg), Lobna Aichaoui (53 kg), Chahd Jeljeli (59 kg), Khalil Barkouti (57 kg) et Mohamed Aziz Ben Jaafar (79 kg).

De son côté, la sélection féminine a remporté la coupe de la troisième place.

Les lutteurs tunisiens, rappelle-t-ton, avaient décroché lors des précédentes journées, huit médailles en lutte féminine (1 or, 2 argent et 5 bronz), trois médailles en lutte libre (1 argent et 2 bronze) et 4 médailles en lutte gréco-romaine (1 or, 1 argent et 2 bronze).