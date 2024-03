La demande mondiale de pétrole n’atteindra pas son maximum avant un certain temps, a estimé lundi Amin Nasser, le directeur général de Saudi Aramco .

Le dirigeant de la plus grande entreprise énergétique du monde a insisté sur la nécessité de revoir les plans de transition énergétique mondiaux, lors d’un discours à la conférence CERAWeek à Houston.

La demande de pétrole atteindra un nouveau record de 104 millions de barils par jour (bpj) en 2024, a déclaré Amin Nasser. Malgré des investissements croissants, les énergies alternatives n’ont pas encore remplacé les hydrocarbures à grande échelle.

“Tout cela renforce l’idée que le pic pétrolier et gazier ne sera probablement pas atteint avant un certain temps, et encore moins en 2030”, a-t-il dit.

L’augmentation de la demande des économies en développement pourrait alimenter la croissance de la demande de pétrole jusqu’en 2045, a-t-il ajouté.

Cette prévision à long terme est conforme aux estimations de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et contraste avec l’analyse de l’Agence internationale de l’énergie, qui prévoit un pic de la demande pour 2030.

Pour Amin Nasser, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à la captation du carbone, donne de meilleurs résultats que les énergies alternatives.

Amin Nasser a réaffirmé qu’Aramco disposait d’une capacité de réserve de 3 millions de bpj pour faire face à toute perturbation inattendue de l’approvisionnement mondial.