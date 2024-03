” Halfa entre héritage et modernité” est une exposition qui sera accueillie du 22 mars au 27 avril 2024 à la galerie d’art Musk and Amber Gallery , mettant ainsi à l’honneur le savoir-faire artisanal du tressage de la Halfa (alfa) de Kasserine, une fibre sauvage et vivace qui a encore beaucoup de richesses à offrir et à faire découvrir, quoi que hostile au premier abord et pourtant pleine de belles surprises.

Organisé avec le soutien du projet Creative Tunisia mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), l’exposition présente une collection d’objets en halfa intitulée “IFRIQIYA” et dessinée par la créatrice Myriam Naili et offre un voyage dans les coulisses de ce travail avec les artisanes et toute l’équipe grâce au regard de photographes.

Autour d’une synergie, un pont s’est créé entre le savoir-faire de la halfa à Kasserine et le design. Cette initiative a permis de faire collaborer un membre actif du Cluster Halfa Kasserine (projet d’appui au développement du cluster halfa à Kasserine mis en œuvre par l’ONUDI et financé par l’Union européenne avec une contribution de la coopération italienne), et la designer Myriam Naili.

Est née de cette aventure, la collection “Ifriqya” symbolisant une fusion harmonieuse entre tradition et modernité. De la conception des croquis à l’exploration des techniques de tissage et de tressage, en passant par le choix minutieux des couleurs, les artisanes guidées par la vision artistique de la designer et assistées et suivi par l’équipe projet Creative Tunisia ont su donner vie à des pièces uniques alliant esthétique contemporaine et héritage artisanal.