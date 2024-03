Le nombre d’Espagnols qui ont quitté la péninsule ibérique pour s’installer et vivre à l’étranger a atteint 2.908.649 de personnes au premier janvier 2024, selon le dernier rapport publié mardi par l’Institut National de la Statistique (INE) sur la population espagnole recensée à l’étranger.

En effet, l’institut a enregistré en 2023 un total de 118.332 ressortissants espagnols qui ont choisi le départ à l’étranger, soit une hausse de 4,2% par rapport à l’année précédente.

Les statistiques révèlent que 58,7% des Espagnols résidant à l’étranger sont nés dans leur pays d’accueil, soit un total de 170.6529, contre 29,4% d’habitants espagnols à l’étranger qui sont nés en Espagne (855.303 personnes).

Selon les données compilées par l’INE, 58,7% des Espagnols résidant à l’étranger sont installés sur le continent américain, 37,7% en Europe, et 3,6% dans le reste du monde, bien que les plus fortes augmentations en termes relatifs aient été enregistrées en Asie (7,9 %) et en Afrique (4,8 %).

Le premier pays d’Asie choisi par les ressortissants Espagnols pour s’installer est les Émirats arabes unis, avec 681 personnes (1,3 % du total), alors que le Maroc demeure le pays du continent africain qui compte le plus d’Espagnols, avec 768 inscriptions de plus en 2023 (1,5 %).

Par ailleurs, la population résidente en Espagne a atteint un nouveau record historique le 1er janvier 2024, après avoir augmenté de 507.548 personnes au cours de l’année 2023 pour atteindre 48.592.909 habitants.