La Banque de Tunisie et des Emirats est fière d’annoncer le lancement officiel de sa dernière offre inégalée en matière de cartes haut de gamme : la carte Visa Infinite de la BTE. Cette nouvelle carte incarne le summum de l’exclusivité, du luxe et des privilèges pour une clientèle distinguée en quête d’expériences uniques et de services d’exception.

La carte Visa Infinite de la BTE offre à ses détenteurs un accès privilégié à un éventail d’avantages exclusifs, allant de services de conciergerie personnalisés à des offres de voyage exclusives et à des expériences de grande qualité. Avec un design élégant et des fonctionnalités innovantes, cette carte redéfinit les normes de l’industrie bancaire et promet une expérience sans pareille à ses titulaires.

” Nous sommes ravis de présenter la carte Visa Infinite de la BTE comme un bijou de notre portefeuille haut de gamme “, déclare Mr Amine Bouraoui, Chef de Département Monétique,

” Cette carte incarne notre engagement envers l’excellence et notre volonté de répondre aux besoins de nos clients les plus exigeants. Nous sommes convaincus qu’elle deviendra un symbole de distinction et de style de vie pour ceux qui recherchent le meilleur. ” ajouta Mme Feriel Chabrak, La Directrice Générale de la BTE.