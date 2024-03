Ce dimanche 17 mars, le matin sera brumeux au nord-ouest du pays tandis que le reste du territoire connaîtra un ciel passagèrement nuageux.

Le vent soufflera du nord-ouest au nord et au centre, et de secteur est au sud. Il sera relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera agitée aux golfes de Tunis et Hammamet, et moutonneuse sur le reste des côtes.

Côté températures, elles resteront stables avec des maximales oscillant entre 18 et 23 degrés au nord, sur les hauteurs et les côtes est, et entre 23 et 27 degrés sur le reste du pays.