Les travaux de réalisation de la deuxième tranche du Parc des Activités Économiques de Zarzis (PAEZ) (Zarzis smart parc), est sur le point d’être parachevés, moyennant une enveloppe de 13 millions de dinars, dont 50% provenant d’un don allemand.

Cette deuxième tranche s’étend sur une superficie de 4.500 m2, pour un cumul de 7.000 m2 de surface entre les deux tranches, mise en œuvre avec l’objectif d’atteindre une capacité d’emploi dépassant les 1200 postes d’ingénieurs et de techniciens supérieurs, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur du PAEZ, Chaouki Friaâ, notant que l’ouverture officielle est prévue pour le mois de mai prochain.

Équipé des technologies les plus avancées notamment dans les domaines médical, touristique, industriel, culturel et cinématographique, le parc sera le premier en Tunisie et le deuxième en Afrique à adopter les dernières technologies modernes en la matière, selon Friaâ.

Une technicité de pointe faisant de ce centre une plateforme majeure au service des entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle, qu’elles soient actives dans les secteurs de la santé de l’industrie, des logiciels de jeux, de la formation, de l’ingénierie ou de l’urbanisme, a-t-il souligné.

Le parachèvement de la deuxième tranche de cet espace « ouvrira de larges horizons devant les entrepreneurs dans des filières innovantes pour accéder aux domaines d’investissement majeurs », a estimé la même source, annonçant la signature de 6 nouveaux accords de projets au sein du parc.