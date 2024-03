La 11ème édition du festival de la Médina de Bizerte, organisé à l’occasion du mois de Ramadan, se tiendra du 17 mars au 03 avril 2024.

Onze spectacles de musique et de théâtre sont au programme de ce rendez-vous ramadanesque qu’organise l’association du nom du festival et bénéficiant du soutien de la délégation régionale aux Affaires culturelles.

Les soirées d’ouverture et de clôture seront assurées, respectivement par Afifa Aouini qui présentera son projet “Naghmat Watan” et Meherzia Touil avec un spectacle intitulé “Nourane”.

Dhia Maknin donnera un spectacle intitulé “Chaghaf wa Maani” et Farouk Sallaoui sera présent avec “Noubet el Hallej”. Les autres spectacles seront donnés par les troupes “Ahna” de Mehdi Souhli, “la recherche musicale” de Nibrasse Chammam et “les solistes” avec des classiques du répertoire occidendal. Il y aura également deux soirées assurées par les étudiants de l’Institut régional de musique et de danse et la Chorale de Sfax avec le spectacle “tawassol”.

Une pièce de théâtre “Al wahla” de Yosri Kasbaoui et des conférences culturelles sont également au menu.

Les spectacles auront lieu dans divers espaces de la ville de Bizerte dont la Médina, à Dar Sidi Jalloul, le complexe Cheikh Driss et l’espace culturel Majestic.