Après son 9ème Sommet mondial organisé en Suède en mai 2023, la Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles (IFACCA) se réunira en République de Corée en mai 2025.

Le 10e Sommet mondial sur les arts et la culture sera co-organisé avec le Conseil des arts de Corée (Arts Council Korea – ARKO), à Séoul, du 28 au 30 mai 2025, a annoncé la Fédération dans sa dernière newsletter. La cérémonie d’ouverture aura lieu le mardi 27 mai 2025.

Le Conseil des arts de Corée a lancé un appel ouvert aux artistes, producteurs et ingénieurs afin de participer à ce 10e Sommet mondial sur les arts et la culture. La date limite pour la soumission des candidatures est fixée au 28 mars 2024 via le lien suivant : httpss://www.arko.or.kr/develop/board/view/601?page=&cid=714623

Pendant trois jours, 100 participants seront organisés en équipes en fonction de leurs rôles artistiques et techniques respectifs. Ensemble, ils collaboreront pour générer des idées novatrices pour la convergence de l’art et de la technologie. Les candidats sélectionnés auront un soutien pour un voyage de recherche international et visiteront des institutions spécialisées dans la convergence de l’art et de la technologie à travers le monde.

La Tunisie, représentée par le ministère des Affaires Culturelles, fait partie des pays membres de la Fédération internationale des conseils des arts et des agences culturelles (IFACCA). Il s’agit d’un réseau mondial des conseils des arts, des ministères de la culture et des organismes gouvernementaux qui font progresser les arts et la culture, avec des institutions membres représentant plus de 70 pays.

Les inscriptions pour le 10e Sommet mondial devraient ouvrir en juin 2024. Ce Sommet réunira des décideurs politiques de premier plan, des représentants gouvernementaux, des chercheurs, des innovateurs, des gestionnaires et des praticiens des arts, de la culture et des industries créatives et des secteurs connexes du monde entier.

Le nouveau partenariat avec le Conseil des arts de Corée qui fête le 50e anniversaire de la création, “permettra à la communauté internationale de se réunir pour débattre de questions cruciales alors que nous sommes à la recherche d’un avenir plus durable”, a déclaré Magdalena Moreno Mujica, Directrice exécutive de l’IFACCA. Le 10e Sommet mondial sera également une étape clé dans le parcours vers Mondiacult 2025, a-t-elle souligné.

IFACCA a fait savoir que les discussions se poursuivent dans le monde entier dans le domaine de l’évolution des politiques en matière d’IA. Les droits numériques sont le thème de la dernière édition spéciale de Somos Iberoamérica, qui souligne que l’intelligence artificielle (IA) est une technologie qui n’a pas tant à voir avec ce que nous faisons, mais avec ce que nous sommes en tant qu’humanité.

En Europe, le projet de loi sur l’IA vise à établir un cadre réglementaire complet pour l’IA, en réglementant son développement et son utilisation dans tous les secteurs. La récente déclaration de Women4Ethical AI a souligné l’importance d’intégrer une perspective de genre dans les initiatives d’IA.

L’intersection du temps et de l’élaboration des politiques fait également l’objet d’un examen minutieux en mars, en particulier lors de la sixième édition du Sommet de la culture d’Abu Dhabi, qui s’est tenu du 3 au 5 mars 2024, et du premier Sommet culturel international de Hong Kong qui aura lieu, du 24 au 26 mars 2024, sur le thème « Connecter les cultures, faire le pont entre les temps ».

Dans le même temps, les efforts visant à renforcer les liens entre la culture et l’éducation s’intensifient. Un nouveau Cadre de l’UNESCO pour l’éducation à la culture et aux arts a été adopté par les ministres de la Culture et de l’Éducation lors de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation culturelle et artistique qui s’est tenue à Abou Dhabi du 13 au 15 février 2024.

L’adoption à l’unanimité de ce cadre par 90 ministres marque un engagement historique à faire progresser la culture et l’éducation artistique dans le monde entier.