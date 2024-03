Concessionnaires et fabricants rejoignent volontiers la cérémonie des ‘’Volants d’Or’’, ce qui tient lieu de ‘’Baromètre’’ annuel du secteur automobile : ça roule.

‘’Volants d’or’’ pour l’année 2023 a eu lieu récemment à Tunis. C’est la sixième édition de l’évènement. Notre confrère Tunisiauto, journal auto en ligne, initiateur et organisateur de cette manifestation a finement positionné le concept sur la place. Présenter le palmarès des marques et des opérateurs du secteur est devenu un rituel attendu.

‘’Rank a car’’ pourrait être le slogan des ‘’Volants d’Or’’

Il faut le voir pour le croire. Avec doigté, Mourad Bouzidi, directeur de la publication Tunisiauto et maître de cérémonie des ‘’Volants d’Or’’ a su monter en épingle l’évènement. Lors de la soirée qu’il lui a consacré, régnait sur le lieu une ambiance de ‘’Salon de l’auto’’.

La profession était au rendez-vous. S’ils étaient tous venus et s’ils se trouvaient tous là, c’était avec l’espoir d’accéder au Podium. En effet ‘’Volants d’Or ‘’donne le classement des ventes par segments autos. Entendez SUV, 4×4, voitures commerciales ainsi que ‘’Pick Ups’’ ainsi que les autres modèles classiques.

Et l’on récompensait dans la foulée les enseignes de composants-autos tel les pneus. Mais également les ateliers de services maintenance, la qualité de SAV. La compétition englobait aussi les campagnes marketing. Les équipes commerciales dites forces de vente sont également intégrées.

Et régulièrement le comité d’organisation honore les brigades de la Garde Nationale, engagées dans la sécurité routière. Cette année les Volants d’Or ont accueilli un compétiteur international à savoir ‘’SADA Abidjan’’, concessionnaire Chery. Jean Takrou DG, de l’enseigne et ses équipes ont fait le déplacement. Cette ouverture sur le reste du continent est une belle percée de notoriété pour la manifestation ainsi que pour le pays.

Les hôtes ivoiriens étaient impressionnés par la qualité du classement. Rappelons que le Jury procède à un vote réalisé auprès des membres de toutes les équipes techniques. Par conséquent le trophée vaut reconnaissance professionnelle. Il est donc de haute valeur symbolique. Et c’est ce qui crée un engouement dans toute la profession et ça vrombit de partout. Les participants étaient à la fois enthousiastes et sous pression.

Il y avait de l’exaltation au sein des équipes présentes à la soirée, qui renvoie à l’ambiance des équipes dans les stands, lors des Grands Prix. Et puis le classement est annoncé, par Mourad Bouzidi, président de Jury, catégorie par catégorie. Les annonces sont ponctués de Breaks musicaux signés du groupe Celitca et qui rajoutaient à l’euphorie du moment. Le résultat est consultable sur le site de Tunisieauto. ‘’Volants d’Or’’, au vu de la dynamique qu’il crée s’accommoderait bien du slogan ‘’Rank a Car’’ tant le travail est fait avec rigueur. Et cette vocation à mettre en perspective les performances des opérateurs sert la cause de développement de la profession.

L’Observatoire de la filière Auto

‘’Volants d’Or’’ renseigne sur la physionomie du secteur Auto dans notre pays. C’est un véritable observatoire car il donne le panorama de la filière dans tous ses secteurs d’activité. L’on voit un marché hautement concurrentiel et l’on remarque bien la progression des ventes des voitures asiatiques. Et dans ce groupe, les marques chinoises et dans une moindre mesure, indiennes opèrent une percée régulière.

Dans le même temps ‘’Volants d’Or’’ se découvre une vocation d’incubateur du débat autour de la vision d’avenir de la profession. Et il faut s’en féliciter car voilà que la profession monte au filet et se met en posture prospective. Et de même que le précisait Brahim Debache, président de la Fédération Automobile au sein de l’UTICA, le secteur dépasse sa seule dimension mécanique. L’on est projeté dans une dimension structurante pour l’économie dans son ensemble.

En effet l’Auto nous branche sur les composantes de la mobilité et de la connectivité tant l’électronique a investi les véhicules. Et voici venues les voitures hybrides, électriques et demain les voitures sans chauffeur, rappelait Brahim Debache.

Mutaz Nazal, PDG de Total Energies, abondait dans le même sens. Et d’ailleurs Total, Sponsor des ‘’Volants d’Or’’, ne se définit plus comme pétrolier mais se présente comme ‘’Energéticien’’. En effet l’enseigne se diversifie et parallèlement à son activité pétrolière originelle, elle se diversifie dans les énergies renouvelables. Et elle est en phase avec l’évolution du marché de l’automobile. Total commence à mettre des bornes de recharge électrique dans ses stations services. Ce faisant Total fait coup double. D’une part elle signe sa présence en intelligence avec le marché auto. De l’autre, elle amorce le virage de la transition énergétique convertissant son appareil de production.

Et sur la place de Tunis, cette réflexion est propulsée par ce Bolide qui a pour nom ‘’Volants d’Or’’ lequel file sur les chapeaux de roues ! Pas de soucis, attachez vos ceintures la profession tient bien la route, carbure à plein gaz et reste bien dans la compétition.