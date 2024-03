A l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, le 20 mars, placée sous le thème du prochain Sommet de la Francophonie en France “Créer, innover, entreprendre en français”, une série d’activités et d’évènements culturels est prévue dans plusieurs villes de Tunisie, pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la Francophonie. informe la représentation de l’OIF pour l’Afrique du Nord.

Le lancement officiel du programme des Journées de la Francophonie 2024 en Tunisie prévu le 19 mars à la Cité des Sciences de Tunis sera marqué par un concert organisé par l’ambassade du Canada en Tunisie avec le chanteur Sabry Mosbah en tête d’affiche et trois jeunes artistes des clubs Tunisia88.

Dans le cadre du mois de la francophonie, des ateliers artistiques et pédagogiques portés notamment par l’Institut Français de Tunisie, en collaboration avec plusieurs institutions et structures tunisiennes et françaises dont la Caravane des Dix Mots, autour du thème “Refaire le monde” (thème du Festival de la Francophonie) ont été organisés dans le cadre du premier Forum régional “LabelFrancEducation pour la Méditerranée” à Hammamet les 8 et 9 mars 2024.

Autour d’ateliers pédagogiques et séquences artistiques, près de 150 jeunes francophones de huit pays (Arabie Saoudite, Egypte, Espagne, Italie, Grèce, Liban, Tunisie et la Turquie), ont pris part à cet événement dans le cadre du mois de la francophonie en Tunisie. Les participants qui ont eu l’occasion de suivre des ateliers pédagogiques avec la Caravane des dix mots ou encore une expérience de réalité virtuelle pour découvrir le patrimoine tunisien, ont été appelés à élaborer un projet transdisciplinaire qui sera valorisé dans le cadre du Festival de la francophonie organisé en résonance avec le 19ème Sommet de la francophonie, rapporte l’IFT.