La coopération entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) et l’état d’avancement de l’exécution des programmes d’intérêt commun dans les domaines de l’Industrie, des mines et de l’énergie ont été au centre d’une réunion entre la ministre de l’Industrie, Fatma Thabet et l’Ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro.

Au cours d’une séance de travail tenue, mercredi, les deux responsables ont mis l’accent sur les relations historiques et la coopération stratégique notamment dans le domaine de l’industrie, tels que les industries agroalimentaire, mécanique et électronique, le textile et l’habillement, les énergies renouvelables, les mines et d’autres secteurs prometteurs, selon un communiqué du ministère.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les domaines de coopération pour attirer l’investissement en Tunisie et mettre en place de nouveau projets verts.

L’UE est un partenaire privilégié de la Tunisie dans les domaines économique, commercial, technique et financier.

Le nombre des entreprises européennes implantées en Tunisie a atteint 3300 sociétés qui offrent 400 mille emplois directs. La balance commerciale entre la Tunisie et l’UE a enregistré, fin 2023, une amélioration grâce au développement des exportations nationales vers les pays de l’UE.