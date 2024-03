Le partenariat exclusif entre South Mediterranean University (SMU) et IESEG School of Management se renforce encore après sept ans de collaboration fructueuse. Cette alliance solide et exclusive vise à enrichir l’expérience internationale des étudiants de MSB, l’école de commerce de la SMU, ainsi qu’aux étudiants de MedTech, son école d’ingénieurs.

Au cours des années, ce partenariat a favorisé le développement de nombreux programmes communs, tels que le programme d’échange permettant aux étudiants de la MSB de passer un semestre à l’IESEG Business School et également les programmes de transfert leur offrant la possibilité de poursuivre leur Master Grande Ecole à IESEG après avoir obtenu leur Licence à la MSB (3+2).

Pour les étudiants de MedTech, il s’agit de la possibilité d’obtenir un master spécialisé de IESEG après leur diplôme d’ingénieur (5+1).

Le nouvel accord vient ouvrir de nouvelles opportunités passionnantes pour les étudiants de la MSB. Désormais, les étudiants diplômés d’une licence de trois ans de la MSB peuvent rejoindre l’IESEG School of Management pour obtenir un Master spécialisé. Ce programme intégré permettra aux étudiants détenant la Licence de la MSB de suivre trois trimestres de cours à IESEG et de réaliser un projet de fin d’études dans l’un des programmes de Master Spécialisé proposés par l’IESEG.

En postulant à l’IESEG, les étudiants de la SMU bénéficient d’avantages tels que la simplification du processus d’admission grâce à une passerelle spéciale réservée aux étudiants de SMU, ainsi que des opportunités de bourses d’études.

Ces initiatives renforcent l’engagement de SMU et d’IESEG à offrir une éducation de qualité et une expérience internationale de premier ordre à leurs étudiants. Ces accords de collaboration offrent non seulement des opportunités d’échange et de transfert, mais ils enrichissent également le parcours académique des étudiants en leur offrant une perspective internationale précieuse.

« Nous sommes ravis de voir notre partenariat avec SMU s’approfondir et évoluer au fil des années », a déclaré Hanane El Kouari, Head of Africa Development.

Tracy Olson, la directrice des programmes internationaux à SMU, a précisé que « cette collaboration exclusive continue de jouer un rôle crucial dans l’enrichissement de l’expérience éducative de nos étudiants, en leur offrant des opportunités uniques d’apprentissage et de croissance sur la scène internationale ».

Pour plus d’informations sur les opportunités offertes aux étudiants dans le cadre de ce partenariat, veuillez contacter INES BEN OTHMAN à ines.benothman@smu.tn ou visitez notre site web: www.smu.tn

À propos de SMU

La South Mediterranean University est le premier pôle d’excellence académique anglophone en Tunisie offrant des programmes de Licence en Administration des Affaires, d’Ingénierie, de Masters, de langues ainsi que des séminaires professionnels. L’objectif de cette pluridisciplinarité est la formation d’entrepreneurs visionnaires aptes à réussir dans une économie mondialisée, grâce à une approche innovante de l’éducation. La SMU est la seule université en Tunisie à détenir deux agréments parmi les plus prestigieux du monde de l’enseignement de la gestion : EFMD (European Foundation for Management Development)et AMBA (Association des MBA).

www.smu.tn

À propos d’IESEG Business School

Fondée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG School of Management se positionne parmi les meilleures Écoles de Management et fait partie du cercle très fermé des écoles mondiales ayant décroché la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.

Ayant pour mission de former et de faire grandir les acteurs du changement œuvrant pour une société meilleure, l’École propose à ses 7 000 étudiants, répartis sur ses 2 campus de Lille et de Paris-La Défense, une grande variété de programmes post-bac, postgraduate, executive ou sur-mesure dédiés aux entreprises.

www.ieseg.fr