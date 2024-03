Après une phase de teasing qui a duré quelques jours, Tunisie Telecom révèle sa nouvelle campagne ramadanesque qui cette année fait la part belle au prix Nperf reçu par Tunisie Telecom et qui récompense le réseau internet mobile de l’opérateur national pour la cinquième année consécutive. Une vraie performance pour Tunisie Telecom qui conforte sa place de leader en Tunisie et qui confirme l’ampleur des efforts et des investissements technologiques mis en place par l’opérateur pour maintenir ce résultat.

Pour l’opérateur national Tunisie Telecom remporter le trophée nPerf du meilleur réseau internet mobile en Tunisie est une victoire en soi, mais le partager avec tous ceux et celles qui ont participé à cette réalisation, consolide la dimension citoyenne de TT tout en réaffirmant son leadership en matière de réseau mobile … preuves et chiffres à l’appui !

Cette consécration est en effet le fruit d’efforts acharnés, de compétences parfaitement maîtrisées et d’investissements réalisés par Tunisie Telecom et ses équipes dévouées afin de répondre aux besoins en réseau mobile de ses clients.

Pour rappel, l’entité de renommée internationale de speed testing nPerf mesure divers paramètres tels que les mesures des débits, la latence, ainsi que la performance de navigation web et de streaming vidéo, afin de représenter la qualité de l’expérience utilisateur dans l’utilisation quotidienne d’Internet.

La musique du spot Tunisie Telecom utilise des sonorités tunisiennes, à travers la reprise de l’indémodable classique de notre répertoire national « Ya dini mahleli farhou ». Tunisie Telecom fête ainsi la consécration de son cœur de métier, son réseau internet mobile parce qu’été comme hiver, du nord au sud, où que vous soyez, vous serez toujours connectés grâce à la 4G de TT.

Meilleur réseau internet mobile PAR VOUS … ET POUR VOUS !

Découvrez le film sur le lien ci-dessous :