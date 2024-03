“Ruspina-Monastir Romaine Et Tardo-Antique. Une histoire nouvelle” est un nouvel ouvrage en français du chercheur et historien Nabil Kallala.

Une séance de dédicace a été organisée, samedi, au palais municipal de Monastir pour présenter cet ouvrage composé de 421 pages qui a été édité en 2024. Ce livre est soutenu par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (amvppc), l’Université de Tunis et l’Institut national du patrimoine (INP).

L’historien, archéologue Ezzedine Beschaouch a qualifié “un ouvrage de référence avec une analyse de plusieurs références historiques, qui est enrichi d’un ensemble d’inscriptions inédites illustrant des données archéologiques.”

Ce livre aborde “l’histoire ancienne de la ville de Monastir et la bataille de Ruspina”, a déclaré l’Universitaire Habib Ben Salha. “Contrairement à notre époque, les batailles de l’époque obéissaient à des concepts et des valeurs..”, a-t-il estimé.

Dans une déclaration à la correspondante de TAP à Monastir, Nabil Kallala a présenté un ouvrage qui est “le fruit d’un travail de recherche entamé en 1987, date de la première fouille dans la région de Monastir à Henchir Tennir…”. L’auteur dit avoir mis tous efforts dans un opus de trois chapitres écrit “sur trois ans et qui témoigne de sa grande passion pour sa ville natale, Monastir.”

Nabil Kallala est connu pour ses travaux de recherche archéologique portant sur l’époque romaine dans différentes régions tunisiennes. Ce livre est dans la continuité de ce professeur émérite d’histoire et d’archéologie antiques, à l’Université de Tunis.

“Le Monastir, Monastérium, l’antique Ruspina, est une ville côtière située au Centre-Est de la Tunisie au bord de la mer Méditerranée, sur une presqu’île au Sud du golfe d’Hammamet, à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Sousse, à 50 km au Nord de Mahdia et à 162 km au Sud de Tunis”, peut-on lire sur le site de l’INP qui présente des extraits de “Ruspina-Monastir : Libyco-punique, histoire archéologie, patrimoine.” de Nabil Kallala, paru en 2021.

Selon la même source, “les recherches scientifiques, les fouilles archéologiques, les vestiges et les monuments témoignent que la ville a connu le passage, la prospérité et la confrontation de plusieurs civilisations humaines dont les plus significatives sont la civilisation Punique, la Romaine et l’Arabo-musulmane”.