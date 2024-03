Une séance de travail a été tenue, vendredi, au siège du gouvernorat de Tozeur, portant sur l’avancement de la première phase des études techniques liées au projet des corridors économiques reliant les frontières tuniso-algériennes au gouvernorat de Gabès.

Les participants à cette séance de travail se sont focalisés sur le projet dans son segment qui concerne le gouvernorat de Tozeur, soit la route allant du poste frontalier de Hazoua jusqu’aux limites du gouvernorat de Kébili, via les routes nationales 3 et 16, contre une enveloppe de 1500 millions de dinars.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur régional de l’équipement Walid Mejri a indiqué que ledit projet consiste en le dédoublement des routes existantes et la création des routes périphériques pour les grandes agglomérations au niveau des villes de Hazoua, Nefta, Tozeur et Degueche, en direction des gouvernorats de Kébili et Gabès.

Au cours de cette session tenue en présence du gouverneur de Tozeur, le représentant du bureau d’études en charge du chantier, a procédé à la présentation des résultats de la première phase de l’étude, lancée en 2022.

La deuxième phase de l’étude sera entamée, parallèlement au lancement d’une consultation auprès des administrations locales, régionales et des municipalités, a fait savoir Mejri, notant que les données seront collectées pour approbation par la direction générale des ponts et chaussées (DGPC) relevant du ministère de l’équipement.

Dans ce même contexte, les études se poursuivront jusqu’au mois de février 2025, où les préparatifs de lancement des travaux et la prospection des sources de financement du projet seront engagées une fois les études parachevées, d’après la même source.