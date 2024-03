Une réunion consacrée au suivi des projets touristiques dans le gouvernorat de Tozeur, la réouverture des hôtels fermés et du terrain de golf inexploité depuis plus d’une décennie, a été tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de la place.

Lors de cette réunion, les participants ont débattu de l’impératif d’entrevoir des solutions pratiques pour réexploiter ces installations touristiques, à travers, notamment, une expropriation pour cause d’utilité publique.

De ce fait, le projet d’extension de la zone touristique de Tozeur a été au centre des travaux de la session, où l’accent a été mis sur la nécessité d’établir une coordination entre toutes les parties prenantes afin d’accélérer l’identification des éléments phares du projet par le bureau d’études.

Les participants ont également évoqué le rôle de l’Agence Foncière Touristique (AFT) dans la réalisation des projets futurs, laquelle agence gère actuellement le projet de réhabilitation des villages historiques de Tamaghza et Midès dans le gouvernorat de Tozeur.

Il en ressort de cette réunion, la nécessité d’inclure divers projets touristiques qui soient en adéquation avec les exigences actuelles et futures de l’activité touristique et qui prennent en compte les changements climatiques et les exigences du marché.