La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa, a appelé à l’élaboration d’un rapport global sur les réalisations accomplies par l’état Tunisien en matière d’égalité homme- femme et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre de la déclaration et du programme d’action de Beijing+30.

Présidant la première réunion de la commission de préparation du rapport de l’état tunisien sur la mise en oeuvre de la déclaration et du programme d’action de Beijing pour l’année 2024, elle a souligné que ce rapport national permettra de passer en revue les pas significatifs franchis par la Tunisie pour la consécration des droits économiques des femmes, selon un communiqué publié par le ministère sur sa page facebook.

Des représentants de la présidence du gouvernement, de plusieurs ministères intervenants et de la société civile, ont pris part à cette réunion.

Le rapport sur la mise en oeuvre du programme d’action de Beijing constitue un cadre de référence à même d’analyser la situation de la femme à l’échelle mondiale et d’évaluer les efforts déployés par les pays, en matière de promotion des droits de la femme.

Il s’agit du 6e rapport élaboré par la Tunisie, depuis l’adoption du programme d’action de Beijing en 1995.

Au cours de cette réunion, la ministre de la famille a indiqué que ce rapport englobera toutes les réalisations accomplies durant la période 2019-2023 en matière des droits de la femme, de l’enfant, de lutte contre la pauvreté, de santé, d’économie, d’environnement, d’information, de lutte contre la violence et d’accès aux postes de décision.

Dans ce contexte, elle a rappelé les programmes mis en oeuvre par le ministère pour l’autonomisation économique des femmes et des filles (Raidet) ayant permis la réalisation de 3679 projets féminins et la création de 5605 postes d’emploi.

Dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, la ministre a relevé que 34 groupements de développement agricoles féminins ont été lancés dans 13 gouvernorats au profit de 1033 femmes, outre la création de 75 sources de revenus en 2023, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes agricoles.

Par ailleurs, moussa a passé en revue le programme national d’autonomisation économique des femmes victimes de violences Samida” ayant permis de renforcer les centres d’hébergement des femmes victimes de violence et leur enfants, dont le nombre est passé à 13, à travers tous les gouvernorats.