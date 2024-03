Dans le cadre de son engagement continu pour l’appui de la jeunesse tunisienne, le projet politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie – Fe3il.a, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé une conférence nationale sous le thème “la participation et l’autonomisation des jeunes”.

La conférence a rassemblé des acteurs clés, des jeunes leaders, des décideurs politiques et des représentants de la société civile, ainsi que des experts nationaux et internationaux.

Cet événement dont l’objectif est de favoriser la réflexion collective et constructive pour encourager une implication active des jeunes dans la société tunisienne, a été l’occasion d’explorer les différentes dimensions de la participation des jeunes dans la vie publique, en mettant l’accent sur les mécanismes permettant de renforcer leur voix et leur influence.

Les participants ont partagé leurs expériences et proposé des solutions innovantes pour s’engager activement dans la société tunisienne. Les témoignages inspirants des jeunes partenaires du projet “Fe3il.a” ont souligné la diversité de leurs parcours et de leurs aspirations, mettant en évidence les obstacles rencontrés mais aussi et surtout les succès des initiatives vers l’autonomisation des jeunes mises en place par le projet.

Les participants ont également formulé des recommandations concrètes et des actions prioritaires pour renforcer la participation des jeunes dans les politiques publiques, les autonomiser et les intégrer dans tous les aspects de la société. Les interventions d’experts nationaux et internationaux ont enrichi les discussions tout au long de la conférence en offrant des perspectives variées sur la participation et l’autonomisation des jeunes.

M. Anouar Yahia, Directeur Général de la Jeunesse au sein du Ministère de la Jeunesse et des Sports a affirmé : ” La jeunesse tunisienne, véritable pilier de la nation, exprime un désir profond de s’engager pleinement dans la vie publique et de contribuer activement à la construction d’un avenir prometteur. Nous croyons fermement que les jeunes sont des acteurs essentiels du changement et qu’il est impératif de créer des espaces où ils peuvent contribuer de manière significative à façonner l’avenir de leur pays.”

De son côté, Dr Neila Akrimi , directrice du Centre International de Développement Pour La Gouvernance Local Innovante, CILG VNG a déclaré « Nous réitérons notre engagement à soutenir les jeunes tunisiens dans leur parcours vers un avenir meilleur, plus inclusif et plus prospère. Ensemble, nous continuerons à travailler en partenariat avec tous les acteurs concernés pour concrétiser les aspirations et les ambitions de la jeunesse tunisienne ».

Ces discussions fructueuses ont abouti à des recommandations concrètes afin de garantir un accès juste à l’éducation et à l’emploi, tout en favorisant l’égalité des genres et l’inclusion sociale, ainsi qu’à une meilleure intégration de leurs besoins dans les politiques publiques, offrant ainsi une feuille de route pour l’action future dans ce domaine crucial.

A propos de Fe3il.a

Le projet Fe3il.a met en œuvre plusieurs mécanismes multi-acteurs et des actions novatrices à l’échelle nationale et locale misant sur le potentiel de la jeunesse en tant que moteur du changement. Le projet Fe3il.a s’est également investi dans le développement des partenariats entre les différents acteurs et des synergies entre les actions avec et pour les jeunes.

Le projet « Politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie – Fe3il.a » est mis en place par CILG-VNG International et VNG International en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et financé par l’Union européenne dans le cadre du programme de soutien à la jeunesse tunisienne EU4Youth avec la contribution du Royaume des Pays-Bas.