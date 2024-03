La BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS lance le présent Appel d’Offres pour le choix d’un cabinet ou d’une Banque d’Affaires qui se chargera de la réalisation d’une mission d’audit complet de la BTE.

Les soumissionnaires peuvent, à partir de la date de publication de cet avis et ce durant les horaires de travail, retirer gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres auprès du Département de la Logistique et des Achats de la BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS, sise au Boulevard Mohamed El Beji CAID ESSEBSI, lotissement AFH, BC8-Centre Urbain-Nord 1082 Tunis TUNISIE – Tel : 00216 71 112 130

Les offres doivent être établies et présentées conformément aux stipulations du dossier d’Appel d’Offres et doivent parvenir au plus tard le 01/04/2024 à 12h00 (le cachet du bureau d’ordre central de la BTE faisant foi), par rapide poste ou directement au bureau d’ordre de la BTE sise au Boulevard Mohamed El Beji CAID ESSEBSI, lotissement AFH, BC8-Centre Urbain-Nord 1082 Tunis TUNISIE.

L’Enveloppe extérieure doit être fermée et libellée au nom de la BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS et ne doit porter aucune mention sauf l’indication suivante : « Ne pas ouvrir Appel d‘Offres n°01/2024 mission d’audit complet de la BTE »

Toute offre parvenue après le délai prévu ou non conforme aux conditions du dossier d’Appel d’Offres sera automatiquement rejetée.