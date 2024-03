Chargé par le chef de l’Etat, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, présidera la délégation tunisienne aux travaux de la session ministérielle ordinaire de la Ligue des États arabes qui auront lieu, mercredi, 6 mars courant, au Caire.

Selon un communiqué du département, les ministres des Affaires étrangères arabes auront à débattre de la situation dangereuse dans les territoires palestiniens occupés et des moyens permettant de coordonner les efforts visant à mettre fin à la barbarie sioniste contre la bande de Gaza et toute la Palestine.

Ils auront également à examiner les questions de l’heure posées au double plan régional et international et à discuter des relations arabes avec les groupes et blocs régionaux et internationaux.

En marge des travaux de l’actuelle session, le ministre Nabil Ammar tiendra une série de réunions bilatérales avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes ainsi que nombre de ses homologues arabes, ajoute le communiqué.