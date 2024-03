Le nouvel ambassadeur de l’Italie en Tunisie Alessandro Prunas, a souligné l’engagement de Rome, à soutenir la Tunisie, à poursuivre le renforcement du partenariat bilatéral et à intensifier la coopération financière à un niveau multipartite, d’autant plus que son pays préside le sommet du G7 en 2024.

Le responsable a affirmé, lors de sa rencontre tenue mardi avec la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, la détermination visant le renforcement de la coordination entre les différentes parties et l’accélération de l’exécution de multiples programmes de coopération en cours.

La rencontre a constitué une occasion, à travers laquelle les deux parties ont évoqué la coopération entre les deux pays et les moyens de la renforcer.

La ministre a mis en exergue la profondeur des liens historiques entre la Tunisie et l’Italie et les bonnes relations d’amitié et de coopération bilatérale.

Elle a également souligné l’importance de poursuivre l’action commune, en vue de renforcer le partenariat et développer la coopération économique, aussi bien au niveau bilatéral que multipartite.

Elle a indiqué que la Tunisie est parvenue à résister face aux crises successives ayant marqué la conjoncture économique et géopolitique internationale, en dépit de son impact direct sur les équilibres financiers publics, ajoutant que la Tunisie est parvenue à respecter ses engagements financiers extérieurs et elle œuvre également à booster la croissance, les facteurs de production et la création de la richesse.