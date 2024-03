Une délégation de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), participe du 2 au 5 mars en cours, à la 18è édition de la conférence de l’Union parlementaire des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à Abidjan en Côte d’Ivoire.

La délégation parlementaire est composée de a vice-présidente de l’ARP Saoussen Mabrouk, Ridha Dellai, président de la commission d’organisation de l’administration, du développement, de la numérisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption; Salah Sami, rapporteur de la commission de planification stratégique, de développement durable, de transport, d’infrastructure et d’aménagement du territoire et Fethi Mechergui, membre de la commission de la législation générale.

A noter que le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar, prend part ce mardi à Djeddah, aux travaux de la réunion extraordinaire du conseil des ministres des affaires étrangères des Etats membres de l’OCI.

Une réunion qui se focalisera sur la poursuite de l’agression odieuse sur Gaza les moyens de coordonner les efforts pour mettre fin à la souffrance de tous les Palestiniens, selon un communiqué du département des affaires étrangères.