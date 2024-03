Un colloque international sur le thème « Musique et neurosciences » sera organisé les 7 et 8 mars, au palais de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, à Carthage-Hannibal.

Cet évènement se tiendra à ‘linitiative des Départements des Sciences et des Arts de Beit al-Hikma en partenariat avec l’Académie des Sciences de Pologne, le Laboratoire de Recherche en Culture, Nouvelles Technologie et Développement (ISM-UT), l’Institut Français de Tunisie (IFT) et l’African Technology Society (ABS).

Ce colloque ambitionne de faire le point sur les connaissances actuelles des neurosciences relatives aux bases physiologiques de la pratique musicale. Cela inclut aussi bien les processus de perception, d’émotion générée par les sons et les rythmes que ceux impliqués dans les pratiques musicales de tout genre et style d’interprétation. iIl rassemblera des experts de divers domaines et offrira une opportunité unique de réseautage et de collaboration interdisciplinaire.

Des universitaires et des chercheurs, dans différentes disciplines en rapport avec le thème proposé, sont au comité d’organisation composé par Samir Becha, Salem Chouaïb, Souad Chouk, Amel Benammar Elgaied, Amel Hamza Chaffaï et Lobna Daoud. Le trio Samir Becha, Amel Benammar Elgaied, Amel Hamza Chaffaï, est également au comité scientifique qui réunit Mondher Ayari, Hafedh Abdelmalek, Hammadi Ayari, Ilhem Ben Youssef, Habiba Chaabouni Bouhamed, Souad Chouk, Abdelmajid Naceur et le Polonais Leszek Kaczmarek.

Au programme, sept sessions de communications introduites par une Keynote: Cerveau, mécanismes de la perception sonore et de la mémoire musicale ; La musique comme processus biologique et culturel en interaction ; Les concepts de bases de la psychologie cognitive de la musique ; L’Apprentissage musical : Éducation et développement cognitif ; Emotion, Créativité et Diversité culturelle et musicale ; Avancées en neuroimagerie, acoustique et intelligence artificielle appliquées à la musique et Thérapie musicale : Etat de l’art de la neurologie et applications médicales.

La clôture verra la tenue d’une table ronde intitulée “Pour une musicologie neurologique : questions et perspectives, réseautage et collaboration”.

Ce rendez-vous va soulever certaines questions fondamentales: Comment le cerveau perçoit-il la justesse d’une note ? Pourquoi la musique génère-t-elle des émotions parfois de joie ou de souffrance ? Quelles sont les spécificités de la mémoire liée à la musique ? Quelle est la part de l’inné et de l’acquis pour pratiquer de la musique ?

La rencontre entre musiciens, musicologues, neurologues et chercheurs dans les domaines connexes, vise à répondre à ce besoin d’interaction interdisciplinaire pour permettre d’ouvrir le débat sur un arsenal de questions épistémologiques et de s’enrichir des connaissances acquises par chacune de ces spécialités. Ces échanges ouvriront des perspectives de recherche interdisciplinaire au niveau national et international en repoussant les frontières de la recherche et de la créativité.

La musique, cet art millénaire défini à travers des entités acoustiques par les musicologues, et culturelles par les anthropologues, puise ses racines dans la nature et dans la biologie.

Ce colloque sera par ailleurs axé sur les dernières technologies et méthodologies de recherche, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie de la relation musique et cerveau. Il s’agit aussi de faire le point sur les applications pratiques dans la santé mentale et la réadaptation, en interrogeant notre histoire et notre culture.