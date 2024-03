Olympisme : 9e édition des Académies nationales olympiques d’Afrique (ANOs) en Algérie

L’Algérie accueillera le 4 mars en cours la 9e édition des Académies Nationales Olympiques d’Afrique (ANOs), organisée par l’Association des Académies nationales olympiques africaines (AANOA) en coopération avec l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), présidée par Mustapha Berraf, et le Comité Olympique et Sportif Algérien, présidé par Abderrahmen Hammad, selon Ridha Laayouni, président de l’ANOs.

Le symposium examinera le rôle des académies et comités nationaux olympiques africains dans le domaine de la diffusion et de la promotion des valeurs et idéaux olympiques.

Il se tiendra en présence du président de l’ACNOA Mustapha Berraf, du président de l’ANOs Ridha Laayouni, des représentants de plusieurs instances olympiques internationales et des responsables et représentants des Académies Nationales Olympiques Africaines.

Les présidents et les représentants des académies nationales olympiques africaines participeront également à un forum organisé par l’ACNOA, le 5 mars sur la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.