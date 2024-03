En prévision de deux conférences nationales prévues à la Cité des sciences de Tunis, les 17 et 25 avril 2024, dédiées, respectivement à l’économie bleue et au gaspillage alimentaire, l’association Racines et Développement Durable (RDD) a organisé, jeudi, 29 février 2024, à Tunis, une formation au profit d’une trentaine journalistes sur ces deux thématiques.

Cette formation est organisée en partenariat avec le Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE) et le ministère de l’Environnement, dans le cadre du projet “SwitchMed”, projet de dialogues nationaux autour de l’économie bleue et le gaspillage alimentaire.

La RDD estime que les journalistes spécialistes du domaine de l’environnement et du développement durable d’une manière générale sont des partenaires privilégiés dans le cadre de ce projet.

Les thèmes des Modes de consommation et de production durable, l’économie circulaire, les éventuelles implications dans la promotion de l’économie bleue et la lutte contre le gaspillage alimentaire ont été exposés et discutés avec des experts, lors de cette formation.