Le centre national pédagogique (CNP) a annoncé mercredi, l’ouverture des candidatures pour la participation de la famille éducative au projet national d’incitation à la lecture.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature a été fixée au 1er avril 2024.

Le CNP a précisé, dans un communiqué publié mercredi sur la page facebook du ministère de l’éducation que le candidat doit avoir publié des récits pour enfants, ajoutant que ce projet cible les niveaux de l’enseignement primaire.

Il a indiqué que le récit doit être personnel n’ayant pas été publié auparavant et conforme à la loi d’orientation sur l’éduction et l’enseignement et aux programmes scolaires en vigueur.

Dans sa première étape, ce projet porte sur la publication de 35 récits, soit en moyenne 5 oeuvres pour tous les niveaux de l’enseignement primaire.