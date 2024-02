Le ministère des affaires sociales a lancé mercredi au centre de promotion des personnes handicapées à Gammarth le projet de jumelage sur “l’auto-entrepreneur” entre la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l’union européenne.

Un séminaire a été organisé à l’occasion du lancement de ce projet de jumelage, auquel ont assisté le directeur de cabinet du ministre des affaires sociales Rafik Ben Brahim et un nombre d’ambassadeurs et des cadres de plusieurs ministères.

Le projet de l’auto-entrepreneur s’inscrit dans le droit fil de la politique sociale qui a pour objectif la lutte contre la pauvreté, l’insertion des catégories vulnérables et des personnes à besoins spécifiques dans le processus socio-économique et la réduction des disparités sociales à travers le travail décent et la protection sociale.