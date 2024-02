C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que l’opérateur national Tunisie Télécom a célébré aujourd’hui le départ à la retraite de 22 membres de son équipe. L’occasion pour l’entreprise de saluer l’engagement et le dévouement de ces employés qui ont contribué, tout au long de leur carrière, au succès de l’opérateur historique.

La cérémonie a également été l’occasion de lancer officiellement le Club TUNISIE TELECOM, une initiative novatrice visant à maintenir le lien entre l’entreprise et ses retraités. Ce club offrira à ses membres un large éventail d’activités culturelles, de divertissement et de solidarité, favorisant ainsi les échanges et le partage d’expériences.

Un engagement fort envers ses employés