Une quinzaine d’entreprises tunisiennes, conduites par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) international, se sont rendues, du 26 de ce mois au 7 mars 2024, à Riyad en Arabie saoudite, afin de prendre connaissance des principaux acteurs et projets dans les secteurs de bâtiment, de construction, et des technologies.

Dans un communiqué publié mardi à Tunis, la CONECT a indiqué que ces entreprises opèrent dans plusieurs secteurs, tels que les travaux publics, les services fonciers, les matériaux de construction, l’aménagement des établissements, les énergies renouvelables, les consultations, le commerce international et les systèmes d’information.

La visite de cette délégation économique vise à renforcer le contact direct avec les partenaires internationaux et le développement de la coopération économique et technique, ainsi que l’ouverture des perspectives et des opportunités commerciales et d’investissement, en plus de l’échange des expériences réussies en Tunisie et en Arabie Saoudite.

Le programme comporte l’organisation d’une visite à l’un des plus grands salons internationaux du bâtiment et de la construction en Arabie saoudite, “The Big 5”, qui se tient du 26 au 29 février 2024 avec la participation de plus de 1300 exposants venant de plus de 40 Etats pour rencontrer 55 mille opérateurs économiques spécialisés dans le secteur.

Il comporte également une visite au salon technologique “LEAP 2024” (du 4 au 7 mars 2024), la plus grande manifestation et exposition du Royaume axée sur la technologie au niveau mondial, sur l’avenir des nouvelles techniques et leur rôle dans le développement de l’humanité, tel que l’intelligence artificielle.

La valeur des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Arabie saoudite a atteint, au cours des 11 premiers mois de 2023, une valeur de 258 millions de dollars

La valeur des exportations saoudiennes hors pétrole vers la Tunisie, a frôlé, au cours du troisième trimestre de 2023, les 513,42 millions de riyals saoudiens.

Les produits les plus exportés de l’Arabie saoudite sont les produits chimiques, les produits de conditionnement et d’emballage et les matériaux de construction.

En contre partie, l’Arabie saoudite importe de la Tunisie des marchandises hors pétrole, d’une valeur de 206,59 millions de riyals saoudiens, dont les produits agroalimentaires, le textile, les engins lourds et les équipements électroniques.

En 2022, la Tunisie a occupé la 54 ème place dans la liste des Etats importateurs des marchandises saoudiennes et 77 rangs dans la liste des pays exportateurs des marchandises saoudiennes.