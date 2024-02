L’examen des projets d’infrastructures sportives et de jeunesse, notamment ceux appartenant à la Cité Nationale Sportive, a été au centre d’une séance de travail tenue lundi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche.

Il a été convenu à cette occasion d’accélérer le lancement du projet de la piscine du Centre national de la jeunesse de Ben Arous et le boisement des espaces verts, tout en signant des contrats de travail pour le recrutement de cadres d’éducation physique pour activer les activités du centre.

Concernant la Cité Nationale Sportive de la Jeunesse, il a été décidé de former des cadres spécialisés du gazon naturel et de fournir une assistance technique de la Cité sportive tout en proposant de créer une formation professionnelle ou une licence appliquée dans le domaine du gazon naturel des stades, en coordination avec les parties gouvernementales concernées.

Il a été également convenu de créer le cadre juridique approprié pour l’exploitation des biens immobiliers appartenant à l’autorité de tutelle et à la Cité Nationale Sportive.

D’autres décisions ont été prises pour créer un cadre juridique visant à soutenir les projets sportifs et accélérer les démarches techniques et administratives pour la réhabilitation du palais des sports d’El Menzah et de la salle multi-disciplinaires de la cité sportive de la jeunesse.