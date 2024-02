Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu, ce lundi matin, au Palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur de l’Arabie Saoudite, l’Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naief Ben Abdelaziz Al Saoud qui participe aux réunions du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, à Tunis.

Le chef de l’Etat a mis en avant la solidité des relations historiques établies entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, soulignant la fierté de la Tunisie de ces liens privilégiés et sa détermination inébranlable à renforcer la tradition de concertation et de coordination et à développer les mécanismes de coopération et de partenariat dans les différents domaines au service des intérêts des deux peuples frères, indique un communiqué de la présidence de la République.

Evoquant les réunions du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, Kais Saied a insisté sur l’importance de prendre pour point de départ les principes et visions communes afin de parvenir à une approche capable de consolider la sécurité des sociétés arabes et traiter efficacement tous les défis sécuritaires rencontrés dans la région.

Il a cité, dans ce contexte, le terrorisme, l’extrémisme, les stupéfiants, les cybermenaces, la migration irrégulière et les crimes transfrontaliers.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur saoudien a réaffirmé la disposition de son pays à continuer de soutenir la Tunisie et à renforcer les liens solides de fraternité unissant les deux pays.

Il a estimé que la fréquence de la tenue du conseil reflète la conviction commune de l’importance de la coordination dans la lutte contre les défis rencontrés dans la région et dans le monde entier.