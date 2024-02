Les travaux de réaménagement de l’espace dédié à l’exercice des activités sportives au lycée secondaire d’Ajim Djerba (gouvernorat de Médenine), ont repris, après la suspension des cours d’éducation physique au sein de cet établissement scolaire par le commissariat régional de la jeunesse et du sport.

La décision avait été prise suite à la situation du terrain de foot devenue inapproprié pour toute activité sportive et ne répondait plus aux conditions de sécurité, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants, après que l’entrepreneur en charge de réaliser des travaux de réhabilitation au niveau du lycée, l’a accaparé pour y mettre les déchets, matériaux et engins de construction.

Des parents d’élèves et des enseignants avaient exprimé leur mécontentement contre la décision de suspension des cours de l’éducation physique, ce qui risquerait de priver les élèves du baccalauréat de passer leurs épreuves et de s’orienter vers certaines filières universitaires.

Les travaux de propreté et d’entretien du terrain de foot sont assurés par les services de la direction régionale de l’équipement et du commissariat régional de l’éducation ainsi que l’intervention de la société civile, suite à une réunion de travail tenue au siège de la délégation de Djerba Ajim, où il a été décidé de relancer rapidement ces travaux, afin de garantir la reprise des cours d’éducation physique.

Les équipes du commissariat régional de la jeunesse et du sport de Médenine devront ensuite inspecter les travaux établis pour décider de la reprise ou non des cours de l’éducation physique au lycée d’Ajim Djerba.