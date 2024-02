“La numérisation du secteur dentaire et les nouveaux protocoles en médecine dentaire” constitue le principal thème qui figure à l’ordre du jour du 6e congrès international scientifique du syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique (STMDLP) dont les travaux ont démarré, vendredi, à Hammamet (gouvernorat de Nabeul) et se poursuivront pendant trois jours avec la participation de médecins dentistes et de spécialistes de 28 pays maghrébins, arabes, africains, européens et américains.

Le président du STMDLP, Bassam Maattar, a, à cette occasion, déclaré à la TAP que le congrès qui s’intéresse, notamment, aux dernières évolutions scientifiques et technologiques, notamment la dentisterie numérique, comprend un programme de formation des médecins spécialistes dans le cadre d’une vingtaine d’ateliers de formation, en plus de la programmation d’environ 80 interventions scientifiques sur les “nouveaux protocoles cliniques en médecine dentaire” présentées par des médecins tunisiens et des spécialistes parmi les pays participants.

Il a ajouté que le programme comprend l’organisation d’un cercle de débat avec la participation de représentants de plusieurs ministères concernés et d’experts juridiques en Tunisie sur “le développement du tourisme de santé dans le secteur de la médecine dentaire en Tunisie”.

Il a, à cet égard, indiqué que plusieurs lois réglementant la profession remontent aux années 70 et qu’il est nécessaire de les réviser en vue de renforcer l’image de la Tunisie en tant que destination mondiale privilégiée de la dentisterie.

Parallèlement au 6e congrès international scientifique du syndicat tunisien des médecins dentistes de libre pratique, l’union arabe des médecins dentistes tiendra une réunion qui portera, notamment, sur les moyens de renforcer la coopération et l’échange d’expériences entre les spécialistes arabes afin de promouvoir davantage le secteur de la médecine dentaire.