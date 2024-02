L’aéroport international Enfidha-Hammamet a accueilli, vendredi, un événement promotionnel pour la destination touristique tunisienne sous le slogan “Vers un écotourisme durable”, organisé par le Commissariat régional du tourisme à Sousse.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée Arabe du Tourisme (JAT), qui coïncide avec le 25 février de chaque année, un rendez-vous annuel initié par l’Organisation arabe du tourisme.

A cet égard, le commissaire régional du tourisme à Sousse, Taoufiq Gaïed a indiqué à l’Agence TAP, que cette journée promotionnelle vise à atteindre une meilleure visibilité du produit touristique proposé dans le gouvernorat de Sousse, notamment au niveau de l’aéroport d’Enfidha-Hammamet, où des pavillons d’exposition animés par des artisans et innovateurs ont été installés.

Des rencontres professionnelles directes ont également été organisées entre les représentants de la filiale tunisienne du “TAV Holding Airports”, des agences de voyages, des tour-opérateurs et des compagnies aériennes, dans le but d’identifier les moyens de valoriser et faciliter le trafic aérien entre la Tunisie et les pays arabes.

Ont été présents à cette journée promotionnelle, notamment le gouverneur de la région, la directrice générale de la société TAV Tunisie, des représentants du ministère du tourisme et de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), et nombre d’ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques de certains pays arabes en Tunisie.

Selon les estimations, l’aéroport international Enfidha-Hammamet s’apprête à accueillir un million 474 mille 468 passagers au cours de l’année 2024, contre seulement 827 mille passagers ayant transité par l’aéroport au cours de l’année 2023.